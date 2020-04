Patryk Vega jest bezkarny. "Dla niego liczy się tylko portfel i nowe lamborghini"

Patryk Vega kręcił swój nowy film ”Seryjny samobójca” w poniedziałek w Michałowicach pod Warszawą. Reżyserka Joanna Kos-Krauze zapowiada, że przejrzy uważnie listę płac tego filmu. – Będziemy bojkotować tych ludzi – zapowiada.

Dziennikarz WP znów dostał z agencji Popcorn Film potwierdzenie, że plan filmu Patryka Vegi ”Seryjny samobójca” o aferze podkarpackiej jest kontynuowany mimo pandemii.

Z niewiadomego powodu, z uporem maniaka, produkcja filmu Vegi traktuje mnie jako statystę. W niedzielę 5 kwietnia dostałem sms-a o takiej treści:

”Zapraszamy jutro, 6 kwietnia, na plan filmu ”Seryjny zabójca”. Zbiórka o godz. 6, ul. Kasztanowa 44, Michałowice, Venecia Palace. Brief kostiumowy prześlemy oddzielnym smsm-em. Opiekun na planie: Sylwester [tu nr telefonu]”.

Gdy ludzie z Popcorn Film zorientowali się, że jednak pomylili numery, chwilę później wysłali mi drugiego sms-a:

”Z przykrością informujemy, iż plan jutrzejszy zostaje odwołany. Pozdrawiam, Popcornfilm”.

To kłamstwo. Wystarczył jedne telefon w poniedziałek rano do hotelu Venecia Palace w Michałowicach, żeby potwierdzić u pracownika, że produkcja jest na miejscu i film powstaje.

Nie udało mi się dodzwonić do nikogo z agencji Popcorn Film, a Patryk Vega tradycyjnie zignorował moje pytania sms-owe. Chciałem wiedzieć, dlaczego, jego zdaniem, plan filmowy jest miejscem pracy i jak zabezpieczył na nim swoich pracowników.

Instagram Paryk Vega Podziel się

Vega zarabia na lamborghini

Co sądzą o postępowaniu Vegi jego koledzy i koleżanki po fachu?

- On myśli tylko portfelem – mówi mi anonimowo polski reżyser. – Wiadomo, że nie robi tego z troski o kinematografię. Wszyscy wiemy, jaki ma aspiracje życiowe, widzieliśmy jego lamborghini.

Czy można uznać, że plan filmowy jest zakładem pracy, jak twierdzi Vega?

- Nie, nie można – mówi mój rozmówca. – Po pierwsze zakład pracy ma stałych pracowników, których możesz kontrolować. Natomiast na planie filmu możesz mieć dziennie 49 osób, ale to są codziennie inne osoby, inni statyści, inni aktorzy. Oni się zmieniają. Policzmy: to jest 49 osób razy np. 20-30 dni zdjęciowych, to około tysiąca osób! Co to za zakład pracy, który się po półtora miesiąca rozchodzi i nie ma nad nim żadnej kontroli? Jak jeden człowiek ich zarazi na planie, to oni to rozniosą.

Reżyserka Joanna Kos-Krazue mówi, że Patryk Vega żeruje na ludzkim nieszczęściu:

- Zatrudnia w czasie pandemii Ukrainki czy młode 17-letnie dziewczyny. Wykorzystuje ich ciężką sytuację. Jako producent czy pracodawca Vega jest teraz dla mnie przestępcą. On, oraz inwestorzy, którzy ten film sponsorują, przyczyniają się do rozszerzania pandemii. Na nich ciąży ogromna odpowiedzialność. Ja bym na taki plan filmowy nałożyła gigantyczne kary. Kos-Krazue mówi, że ma nadzieję na solidarność środowiska filmowego:

- Byłabym zdumiona, gdyby któryś z dystrybutorów wprowadził ten film do kin. Dziwię się też, że niektóre gwiazdy występują u Vegi. Bez nich ten film by nie powstał. W filmie gra m.in. Katarzyna Warnke i Antek Królikowski.

WP zadzwoniła do Warnke: - Dziękuję, nie rozmawiam – powiedziała.

Wysłaliśmy do niej sms-a z pytaniem, czy na planie u Vegi są zachowane środki ostrożności? Pozostał bez odpowiedzi.

East News/ Katarzyna Warnke Podziel się

Wcześniej rozmawiała z Warnke dziennikarka radia Tok FM Agata Całkowska. Opisywała: ”To nie była ani miła, ani łatwa rozmowa, ale też nie dziwię się pani Katarzynie, że była zdenerwowana. Padły argumenty o tym, że przecież 50 osób może się zebrać, były słowa o nagonce, o hejcie w mediach. Sytuacja wygląda więc tak, że Katarzyna Warnke bierze udział w produkcji Patryka Vegi i nie ma z tym problemu”. Zdaniem Joanny-Kos Krauze Patryk Vega wykorzystuje cynicznie luki w nieprecyzyjnym prawie dotyczącym miejsc pracy:

- Rozporządzenie rządowe nie są klarowne. Panuje chaos, jest miejsce do interpretacji. Ludzie nie rozumieją nawet, czy mogą wyjść na rower. Kłócimy się o poszczególne zapisy. Vega na tym korzysta.

Przejrzą listę płac Vegi Joanna Kos-Krauze mówi nam, że ma pomysł przejrzenia uważnie listy płac nowego filmu Vegi.

– I osoby z tej listy nie będą przez nas potem zatrudniane – zapowiada. Ma tu na myśli siebie i kilka osób z nieformalnej grupy Kobiety Filmu, jednoczącej scenarzystki, reżyserki, charakteryzatorki, operatorki, itp. Producentka filmowa Olga Bieniek (m.in. ”Kamerdyner”, ”Układ zamknięty”) mówi WP, że ona na pewno nie będzie pracowała z ludźmi od Vegi.

- Nie chodzi o zazdrość, bo on pracuje, a my nie. Chodzi o łamanie obywatelskich zasad, które my zachowujemy, a Vega ma gdzieś. Jeśli ktoś łamie zasady i ma gdzieś obywatelski obowiązek, to ja nie mogę mu zaufać. To nie są ludzie odpowiedzialni. Więc jak będę dobierała pion produkcyjny do następnej produkcji, to przyjrzę się temu, czy jest tam ktoś od filmów pana Vegi. I tych osób nie zaproszę do pracy ze mną. Dla Vegi to pewnie nic nie znaczy, bo ja nie jestem jedyną producentką, są ode mnie znacznie więksi, ale ja się tego będę trzymała. Ja z córką szyjemy teraz w domu charytatywnie maski dla służby zdrowia, a Vega walczy tylko o swoje. Ale szacunek bardzo łatwo jest stracić.

East News Podziel się

Ludzie i tak zapomną, a dystrybutor zarobi Rozmawiałem też z Anną Kazejak, reżyserką i scenarzystką (m.in. ”Bez tajemnic”; ”Skrzydlate świnie” słuchowisko ”Fucking Bornholm”). Jej zdaniem Vega bierze dużo na swoje sumienie: