Plan na filmowe wPlan na filmowe wakacje - Provident i AXA zapraszają na festiwal Kino Letnie Sopot - Zakopaneakacje - Provident i AXA zapraszają na festiwal Kino Letnie Sopot - Zakopane

Już 1 lipca startuje XIII edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego Kino Letnie Sopot - Zakopane. Sopockie Molo i zakopiańskie Krupówki zamienią się w najpiękniejsze kina pod gwiazdami. Przed widzami aż 62 dni niezapomnianych filmowych emocji w najczęściej odwiedzanych kurortach w Polsce. Organizatorzy zadbali o wygodę i bezpieczeństwo. Na bezpłatne seanse w 125-lecie kina zapraszają Provident i AXA.

Sopot – Zakopane – Giżycko Festiwal Kino Letnie to możliwość oglądania filmów codziennie, przez całe wakacje, w niepowtarzalnej scenerii przyrody nad morzem, w górach i na Mazurach. Najdłuższe drewniane molo w Europie oraz zakopiański Plac Niepodległości przy Krupówkach zamienią się w kina pod gwiazdami. Dodatkowo, we wszystkie wakacyjne wtorki i środy festiwal zacumuje w Giżycku, gdzie projekcje filmowe zaplanowano w Ekomarinie, nad przepięknym jeziorem Niegocin. To wyjątkowe miejsce, w którym filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów. Dla żeglarzy przygotowano specjalną festiwalową częstotliwość radiową 87,7 MHz, dzięki której znajdą się na dobrej, filmowej fali.

Wygodnie i bezpiecznie Ze względu na tegoroczną, wyjątkową sytuację, sprawdzoną formułę festiwalu trzeba było wpisać w nowe realia. W trosce o komfort widzów, we wszystkich lokalizacjach Kina Letniego wprowadzono szereg udogodnień, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Do wygrodzonych stref kin letnich będzie można wejść po czerwonym dywanie dopiero po dobrowolnym, bezdotykowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk. Kinomani zasiądą na leżakach i ławach góralskich ustawionych w odpowiedniej odległości tak, by zachować wymagany dystans społeczny. Podczas seansów, zarówno obsługa kina, jak i widzowie będą nosić maseczki lub przyłbice. Wiecej szczegółów na: www.kinoletnie.pl/bezpieczenstwo

Usłysz nas wszędzie Trzynasta edycja festiwalu obfituje w wyjątkowe atrakcje. Nowością jest bezpłatna aplikacja Listen Everywhere dostępna na terenie kina w Zakopanem oraz w kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie. Na specjalnych kanałach audio można usłyszeć wywiady filmowe z gwiazdami kina, zapowiedzi repertuarowe oraz posłuchać najlepszych fragmentów audiobooków od Storytel. W każdy piątek wakacji, w ogródku kawiarni Koło Molo odbywają się dodatkowe projekcje w formule Silent Cinema - dzięki wykorzystaniu aplikacji, dźwięk z filmu jest emitowany bezpośrednio na telefony i słuchawki widzów. W ciągu dnia nie zabraknie kina familijnego i dla dzieci. Repertuar Silent Cinema został wybrany we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Kino Dzieci.

Tydzień na wielkim ekranie Repertuar festiwalu został tradycyjnie podzielony na dni tematyczne.

Poniedziałki: Siła Muzyki

W sekcji, której patronuje Radio Zet, znalazły się filmy o tematyce muzycznej, w tym wyjątkowy dokument "Amy”, opowiadający o charyzmatycznej wokalistce Amy Winehouse oraz "8. mila” - film, zainspirowany życiem rapera Eminema.

Wtorki: Klasyki polskiego kina

Na ekranie pojawią się filmy, z których dialogi weszły na stałe do codziennego życia Polaków, wśród nich: "Seksmisja”, "Kingsajz” czy "Kiler”.

Środy: Oscary

W niepowtarzalnych plenerowych okolicznościach widzowie zobaczą najsłynniejszego "Shreka” na świecie, "Narodziny gwiazdy” z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem, oraz obsypany nagrodami "Green Book”.

Festiwalowe czwartki: kino artystyczne Tego dnia będą pokazywane najciekawsze produkcje docenione na festiwalach w Berlinie, Cannes czy San Sebastian, w tym m.in. "Carol” ze zjawiskową Cate Blanchett, "Ból i blask” Pedro Almodovara z nagrodzonym Złotą Palmą Antonio Banderasem , czy łamiący serce "Kafarnaum” Nadine Labaki.

Piątki ze Storytel: kino w związku z literaturą

Na ekranie pojawią się najgłośniejsze adaptacje filmowe, wśród nich: "Wielki Gatsby”, "Mały Książę”, i "Sherlock Holmes”.

Soboty: 125 lat kina

Tego dnia na wielkim ekranie będą królować kultowe produkcje, do których widzowie zawsze wracają z dużym sentymentem – np. wzruszający film "Cinema Paradiso”, komedia "Pół żartem, pół serio” z Marylin Monroe, czy musical "Blues Brothers”.

Kobiece Niedziele z Providentem W tej sekcji zgromadzono filmy pokazujące wyraziste kobiece bohaterki. W repertuarze sąsiadują ze sobą: głośny film "Jestem taka piękna” z niezrównaną Amy Schumer, kameralne "Podwójne życie” z Juliette Binoche oraz porywający musical "Dreamgirls” z Beyoncé Knowles i Jennifer Hudson.

Jubileusz kina Z okazji 125-lecia kina organizatorzy przygotowali specjalną podstronę festiwalu www.kinoletnie.pl/125_lat_kina, na której można bezpłatnie obejrzeć epokowe perły światowej kinematografii, wyselekcjonowane z tej okazji wspólnie z miesięcznikiem KINO. Wśród nich krótkie filmy z udziałem Charlie’go Chaplina, bez którego nie sposób wyobrazić sobie historii kina. Kinomaniacy będą mogli wrócić do takich hitów jak "Robin Hood” z 1922 roku czy "Gabinet Doktora Caligari” z 1920. Co ciekawe, w tej przestrzeni spotka się przeszłość z teraźniejszością. Do obejrzenia w tej sekcji również etiudy młodych studentów polskich szkół filmowych – kontynuatorów słynnych braci Lumière, którzy 125 lat temu wyznaczyli kierunek dla przyszłych pokoleń filmowców.

Plan na filmowe wakacje od morza do Tatr Warto wpisać festiwal Kino Letnie Sopot-Zakopane w swój wakacyjny plan. Plenerowe projekcje startują o zachodzie słońca - w Sopocie o godz. 22:00 w lipcu i 21:30 w sierpniu, zaś w Zakopanem i Giżycku pół godziny wcześniej - w lipcu o 21:30, a w sierpniu o 21:00.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.