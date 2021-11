Pobieranie muzyki za darmo legalnie w 2021 roku - gdzie i jak?

Soundclick to natomiast jeden z pierwszych portali, który zapewnił dostęp do darmowej muzyki. Użytkownicy znajdą w nim stacje radiowe, notowania list przebojów, sklep z muzyką, teksty piosenek oraz pliki MP3 do pobrania. Po zarejestrowaniu i założeniu konta użytkownik może odsłuchiwać utworów i pobierać większość z nich bez opłat.