"Pokolenie Ikea" – zobacz pierwszy teaser ekranizacji głośnego bestsellera

Szybki seks nigdy nie był bardziej dostępny – wiedzą o tym bohaterowie "Pokolenia Ikea", ekranizacji bestsellerowej książki o tym samym tytule, autorstwa Piotra C.. W dobie aplikacji randkowych wszystko jest na wyciągnięcie ręki – noc bez zobowiązań, realizacja fantazji, nowa kochanka, nowy partner. Tylko czy to wystarczy? O takim świecie, z dystansem i ironią, opowiada "Pokolenie Ikea". To kino erotyczne skupione na męskim bohaterze. Teaser właśnie trafił do sieci. Film w kinach od 3 marca 2023 roku.