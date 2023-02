Polski erotyk w kinach. Czy zaskoczył widzów śmiałymi scenami?

Nagrodzony Złotym Globem za najlepszą muzykę i wyróżniony trzema nominacjami do Oscara "Babilon", zbierał skrajne opinie. Jedni krytycy określali film Damiena Chazelle'a jako totalny bałagan i chaos, inni dostrzegali w nim "ekstrawaganckie, dekadenckie i zachwycająco pyszne widowisko, oszałamiające kakofonią obłąkanej deprawacji". Wszyscy jednak uważali, że "Babilon" to jeden z "najbardziej rozpustnych filmów w historii Hollywood". Niespodziewanie, tego typu określenie nie zachęciło widzów do obejrzenia filmu w kinach.