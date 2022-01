Polski film hitem. "Nie ma nic gorszego niż kobieta pozbawiona władzy"

Drugi weekend na ogół weryfikuje komercyjną wartość tytułu. Podczas pierwszego tygodnia wyświetlania widzowie zazwyczaj wybierają się do kina zachęceni reklamą, rozpoznawalną marką produkcji lub recenzjami z przedpremierowych pokazów. Podczas drugiego tygodnia decydującą rolę zaczynają odgrywać opinie widzów. Wygląda więc na to, że w przypadku czwartej części "Kogla Mogla" nie są one złe.