"Powrót do Legolandu". Gdy własny ojciec serwuje piekło

Tegoroczny festiwal w Gdyni obfituje w filmy, których autorzy sięgają do przeszłości. Nie inaczej jest w przypadku "Powrotu do Legolandu". To film, który zabiera nas do lat 90., zabaw na trzepaku, kaset wideo, ortalionowych dresów i klocków Lego. Nie jest to jednak po prostu sentymentalna podróż w czasie. W pewnym momencie film Konrada Aksinowicza zmienia się w… horror.