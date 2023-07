Pracował z nim jeden raz. "Nie chciałem, żeby mnie powalił"

"To nie było jedno z moich wymarzonych przeżyć, delikatnie mówiąc. Byliśmy w końcu na Alasce. Seagal był dla mnie całkiem miły, ale rzadko go widywałem, ponieważ nie wychodził zbyt często ze swojego kampera. Mówiono o nim, że jest jednym z najlepszych w jiu-jitsu, cokolwiek to jest. W każdym razie nie miałem zamiaru się z nim kłócić. Nie chciałem, żeby mnie powalił" – wspominał Michael Caine.