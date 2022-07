Premiera jednej z najlepszych komedii roku – "Pracownik miesiąca"

"Pracownik miesiąca" to pełna humoru i gagów komedia opowiadająca o spokojnym urzędniku Vincencie który jest naciskany, by zrezygnować z pracy ze względu na redukcję etatów. Nadgorliwy inspektor postanawia przenieść go w najgorsze miejsca na ziemi, tylko po to, aby zmusić go do rezygnacji. Wysyła go na Grenlandię, gdzie ma chronić naukowców przed atakami niedźwiedzi polarnych. A to dopiero początek…