Program BNP Paribas Dwa Brzegi — 15. Festiwal Filmu i Sztuki

Kolejna ceniona przez widzów sekcja to MUZYKA — MOJA MIŁOŚĆ, a w niej portrety takich artystów jak Paolo Conte, Charles Aznavour czy szwedzka grupa a-ha. Będą archiwalne nagrania, zdjęcia oraz materiały zza kulis. Dodatkowo Marta Mateus, Jean Marc Dercle i Luis Pedro Figueiredo Guimaraes, bohaterowie filmu „Silêncio – głosy Lizbony”, przylecą do Kazimierza Dolnego, by w niedzielę 1 sierpnia o godz. 22:00 wystąpić w specjalnym koncercie przed premierowym pokazem filmu.