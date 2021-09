Przez sport do praworządności. Sukces filmu "Młodość, prawo i odpowiedzialność.pl!"

"Film pokazuje, że dla każdego młodego człowieka jest nadzieja. Bez względu na to gdzie się urodził i w jakich warunkach dorastał. I nasi młodzi z tego filmu są tego przykładem" – mówi Maciej Syka, scenarzysta i reżyser filmu. Artur Siódmiak dodaje: "Mamy wielu wychowanków, którzy dzwonią do nas, mamy z nimi kontakt. Dziękują nam, że naprowadziliśmy ich na dobre tory, że dzięki naszej pracy, dzięki naszym spotkaniom znaleźli to, co ich w życiu interesuje. Nie wylądowali w zakładzie karny, ale mają rodziny, pracują, są akceptowani przez społeczeństwo, zaczęli normalne życie. A przeszłość oddzielili grubą kreską."