Ratuje dzieci przed seksualnym wyzyskiem. "Niewygodny dla wielu osób"

"Nasz film cudem trafił do kin, cudem będzie go można obejrzeć. Przez lata staraliśmy się odzyskać prawa do jego dystrybucji. Zdajemy sobie sprawę, że ‘Sound of Freedom’ jest niewygodny dla wielu osób" – powiedział w wywiadzie Tim Ballard, którego działalność non-profit wymierzona w handlarzy ludźmi jest głównym tematem filmu.