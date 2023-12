"Rebel Moon Części 1: Dziecka ognia". "Gwiezdne wojny", które mamy w domu

I nie są to przykłady wybrane pod tezę, nic z tych rzeczy. "Rebel Moon" to po prostu składak ze wszystkiego, co już kiedyś było, i to było bardziej i lepiej. Ale przy tym wszystkim nie sposób jednak nie docenić, choćby tylko na trzewiowym poziomie, bezczelności Snydera, jego dezynwoltury i chęci pokazania, jak zrobiłby to samo, co inni, ale po swojemu. A że przy tym strzela kapiszonami? No cóż, huk jest tak czy siak.