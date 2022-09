Reżyserka Claire Denis o współpracy z Juliette Binoche na planie nowego filmu "Niewierna"

To już drugi projekt, od czasu filmu Isabelle i mężczyźni z 2017 roku, podczas którego pracujesz nad scenariuszem wspólnie z Christine Angot.

Zgadza się, ale tym razem to była nieco inna forma współpracy. Nie zaczynałyśmy od zera. Adaptowałyśmy jedną z powieści Christine zatytułowaną Un tournant de la vie. Kolejną (bardzo dużą) różnicą jest to, że ten projekt nabrał kształtu na początku pandemii. Podczas lockdownu – zamknięte w domach jak większość ludzi na świecie – Christine i ja zdecydowałyśmy się nad czymś popracować. Ten film powstał dzięki zamknięciu. Może dziwnie to brzmi, ale to prawda.