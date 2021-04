Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na EnergaCAMERIMAGE 2021 i wprowadzamy zmiany w regulaminie

Po drugie, First Look – Konkurs Pilotów Telewizyjnych został przeobrażony w Konkurs Seriali Telewizyjnych. Oznacza to, że oprócz pilotów telewizyjnych (pierwsze odcinki pierwszych sezonów), 29. Festiwal EnergaCAMERIMAGE jest otwarty na zgłoszenia pierwszych odcinków kolejnych sezonów seriali!