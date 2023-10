Bohaterki. Lena Góra dla WP: "Wstydzenie się to kajdany, które sami sobie nakładamy"

Zaszło domknięcie, chociaż to nie to było moim celem. Chciałam zająć się tematem wstydu, który ogromnie rozwala ludziom życia. Bo wstydzenie się to kajdany, które sami sobie nakładamy. Zwłaszcza, gdy wstydzimy się za swoją rodzinę. W moim przypadku wstydziłam się nie tylko za mamę, która bywała w różnych stanach z epizodami w szpitalach psychiatrycznych, ale i za jej pijanych braci, którzy śpiewali na ławce pod blokiem, a ja udawałam, że ich nie znam. Kiedy zrozumiałam, że wstydzenie się za rodzinę jest absurdalne, uwolniłam się i poczułam, że to bardzo ważne, aby o tym opowiedzieć. I to nie jako jakąś wymyśloną bajkę. Pomyślałam, że gdy sama rozbiorę się emocjonalnie i pokażę: "zobaczcie, z tego jestem i to jest ok", to być może poruszę jakąś zmianę u kogoś, kto ten film obejrzy.