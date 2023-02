Krystyna Janda i Joanna Szczepkowska. Dlaczego gwiazdy tak szybko przeszły od przyjaźni do wrogości i wojny ciągnącej się przez wiele lat?

Nieudany szantaż

Mogło się wydawać, że kiedy obie aktorki spotkają się w jednym teatrze, ich relacje będą nadal koleżeńskie. Stało się jednak inaczej. Dlaczego? Mówiono, że do zadrażnień doprowadziła rywalizacja o role. Możliwe, ale nie jest to chyba cała prawda. Sposób gry i temperament obu gwiazd są tak odmienne, że pasują do nich zupełnie różne propozycje.