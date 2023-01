Nieuk o nikczemnej posturze. Roman Kłosowski walczył o swoje i stał się legendą

Razem całe życie

Popularność szczególnie przydała się, gdy pewnego dnia przed Kłosowskim zjawiła się urocza Krystyna, instruktorka teatralna. "Przyszła kiedyś do mnie do teatru, w którym prowadziłem poradnię dla kandydatów do szkoły teatralnej z pytaniem, czy również mogłaby być aktorką" - wspominał. - "Popatrzyłem na nią wnikliwie, posłuchałem i pomyślałem, że mogłaby. Powiedziałem jej jednak, że nie wydaje mi się, by zrobiła kiedyś wielką karierę i poradziłem, żeby zamiast ról scenicznych wybrała rolę... żony. Mojej, rzecz jasna!".