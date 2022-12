Tadeusz Fijewski. Nieodżałowany Kuba z "Chłopów" z chorym sercem

Wybuch wojny przerwał mu pracę przy kolejnych produkcjach. Zgłosił się do wojska, ale go nie przyjęto. W 1940 r. został ujęty razem ze swoim przyjacielem, Je­rzym Kaliszewskim, w łapance. Trafili do obozów w Sachsenhau­sen, potem do Dachau. Przetrwa­li tam półtora roku. W tym czasie matce Jerzego udało się dotrzeć do ważnego gestapowca. Przeku­piła go, oddając całą biżuterię, i wydostała z obozowego piekła obu uwięzionych. "Mam dwie mat­ki. Tę, która dała mi życie i tę, która mi to życie ofiarowała po raz drugi" - mówił Fijewski.