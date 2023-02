Tadeusz Ross. Wolał umrzeć niż oglądać ukochaną z innym

Sielankę przerwała propozycja filmowa, którą Karel dostała w 1967 r. od reżysera Włodzimierza Haupe. Dał jej rolę w komedii obyczajowej "Poradnik matrymonialny". Grała śliczną pielęgniarkę Krystynę, partnerował jej Andrzej Łapicki. Jego bohatera, doktora Bogumiła, połączył z siostrą Krysią namiętny romans. Aktorzy poszli w ślady swych bohaterów. Trudno im się dziwić. Łapickiego zafascynowała uroda Ireny Karel. A on nie bez przyczyny był w tamtych czasach pierwszym amantem polskiego kina. Uczucie to jednak nie miało przyszłości, bo – choć to zaskakujące – Andrzej Łapicki wyznawał zasadę nierozerwalności małżeństwa. Romansował, ale nigdy nie zamierzał się rozwodzić, o czym doskonale wiedziała jego żona.