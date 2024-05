Podbiła serca widzów. Przez lata walczyła o życie

Gabriela Anna Kwasz, przez rodziców zwana "Gałką", przyszła na świat 25 maja 1952 roku we Wrocławiu. W mieście nad Odrą spędziła dzieciństwo, tam uczęszczała do liceum. Marzyła, by zostać primabaleriną. Wybrała jednak inną drogę. Do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie dostała się od razu.