Samolot RWD-13 wyląduje na Placu Defilad w Warszawie!

RWD-13 to więcej niż latająca maszyna. To samolot, który stał się symbolem marki E.Wedel, która obchodzi w tym roku już 170-te urodziny. Samolot, zakupiony przez Jana Wedla, ostatniego właściciela Fabryki Czekolady w 1937, był wykorzystywany do projektów marketingowych marki E.Wedel – rozrzucano z niego cukierki nad polskim morzem oraz ulotki w czasie warszawskich festynów. Co więcej, ekspresowo dostarczał produkty do Gdyni, Paryża i Kopenhagi. Służył również do projektów specjalnych, dzięki niemu sam Ignacy Jan Paderewski otrzymywał słodycze prosto do swojego domu w Szwajcarii.