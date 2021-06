Sasha Baron Cohen: Na planie "Borata" po raz pierwszy w życiu musiałem mieć kamizelkę kuloodporną

Też byłem o tym przekonany. Wydawało mi się, że Borat jest już na tyle znany, że nie da się wykorzystać go ponownie, bo zaraz wszyscy się domyślą, że to prowokacja. Po czym jakieś trzy lata temu miałem wystąpić w programie Jimmy'ego Kimmela z okazji wyborów do Kongresu. Miałem taki plan, by razem z Kanye Westem nakręcić skecz, w którym próbujemy dostać się do Białego Domu i nabieramy Donalda Trumpa. Kanye jednak chciał mieć najpierw zgodę prezydenta, a to nie było możliwe. Musiałem więc szybko wymyślić jakiś inny skecz dla Jimmy'ego Kimmela. Zadzwoniłem po radę do mojego przyjaciela Chrisa Rocka, a on zapytał: "A może zrobisz Borata?". Ja na to: "Jakiego znowu Borata? Nie grałem Borata od dwunastu lat, a zdjęcia mam jutro". Odpowiedział: "Po prostu to zrób". W panice, w ciągu jednej nocy odszukałem kostium, znalazłem sztuczne wąsy, skontaktowałem się ze scenarzystami pierwszego filmu, zorganizowałem ekipę do wywiadów… I kiedy skończyliśmy kręcić materiał, zdałem sobie sprawę, że Borat to idealna postać na czasy Trumpa.