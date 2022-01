Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Dodaje: "Uważam, że ten film bardzo przyczyni się do normalizacji azjatyckich twarzy na ekranie poza Azją oraz do uznania, że azjatycka diaspora ma własną tożsamość należącą tyleż do Wschodu, co do Zachodu, ale jednocześnie do żadnej z tych kultur. W tym sensie uważam, że jesteśmy pionierami takiego głosu i takich opowieści. Jestem bardzo dumy, że spotkał mnie zaszczyt uczestnictwa w tym przedsięwzięciu".