"Sing 2" już w styczniu na ekranach kin!

Bono jest wymarzonym członkiem obsady filmu dla założyciela i dyrektora generalnego studia Illumination Chrisa Meledandriego i reżysera Gartha Jenningsa. Muzyk nigdy wcześniej nie pracował przy filmie animowanym. Twórcy nie byli pewni, czy w ogóle rozważy ten pomysł. "W filmie Buster próbuje nakłonić Claya, który jest gwiazdą rocka, do udziału w show, co jest niezwykle ambitnym pomysłem ze strony Bustera" – mówi Jennings - "Do pewnego stopnia równie ambitne było poproszenie Bono o zagranie tej roli, który nie występuje często w filmach. Jest zajęty karierą muzyczną i działalnością charytatywną. Na szczęście Bono jest znacznie bardziej przystępny, niż Clay. Okazał się być bardzo entuzjastycznie nastawiony do pomysłu." W filmie możemy usłyszeć trzy wielkie przeboje U2 – "I Still Haven’t Found What I’m Looking For", "Where The Streets Have No Name" oraz "Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of". U2 zgodziło się na napisać nową, oryginalną piosenkę "Your Song Saved My Life", specjalnie do filmu.