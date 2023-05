"Skąd dokąd". Przewiózł setki Ukraińców. Opowiedzieli mu o swoich traumach i marzeniach

"Skąd dokąd" pojawi się w sekcji ACID (Association for the Distribution of Independent Cinema) na festiwalu w Cannes. Dokument znalazł się też w konkursie polskim 20. festiwalu Millenium Docs Against Gravity. Od 12 do 21 maja odbędzie się część kinowa w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie. Następnie od 23 maja do 4 czerwca potrwa część online festiwalu.