SKŁAD KONKURSU FILMÓW POLSKICH 2021!

W sali bankietowej wielkiego hotelu rozpoczyna się huczne wesele. Kosztowało mnóstwo pieniędzy, więc odbędzie się, mimo iż nie dotarli na nie… państwo młodzi, którzy rozstali się w ostatniej chwili. Ich nieobecność nie przeszkadza jednak w szampańskiej zabawie coraz bardziej podchmielonym gościom. Za to na hotelowym zapleczu rodzice niedoszłych nowożeńców toczą wojnę (zrazu tylko na słowa), obarczając się wzajemnie winą za fiasko ślubu. Te dwie pary dzieli pochodzenie społeczne, status majątkowy, mentalność – co tylko podsyca pretensje z obu stron. Kończy się gra pozorów, opadają maski, wychodzą na jaw prawdziwe intencje i charaktery, a krzyżowa wymiana zdań wzbogaca się jeszcze o odkrywane tajemnice każdej z rodzicielskich par oddzielnie. Czarna komedia Teściowie to adaptacja sztuki teatralnej Wstyd, której autor, Marek Modzelewski, był zarazem scenarzystą filmu, a jej akcja przeniosła się z jednego wnętrza na scenie do kilku na ekranie.