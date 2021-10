Skład Konkursu Głównego EnergaCAMERIMAGE 2021

WP Film Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Konkurs Główny o nagrodę Złotej Żaby to najważniejszy punkt festiwalu EnergaCAMERIMAGE od początku jego istnienia. Konkurs Główny istnieje od pierwszej edycji Festiwalu, czyli od 1993 roku, a jego ideą jest prezentacja filmów fabularnych, w których obraz spełnia szczególną rolę w opowiadaniu historii. Wizualna wartość tych filmów wynika z kreatywnej współpracy reżysera i autora zdjęć oraz niezwykłej wrażliwości twórcy obrazu. Konkurs Główny zwraca uwagę na ogromny wkład autora zdjęć w dzieło filmowe. Share BELFAST Źródło: Materiały prasowe , fot: Rob Youngson, Focus Features Celem Konkursu Głównego jest prezentacja filmów o szczególnych walorach wizualnych oraz wybór i nagrodzenie autorów najlepszych zdjęć filmowych przez międzynarodowe Jury. Także w tym roku zaprezentujemy najciekawsze zjawiska światowej kinematografii, odznaczające się kreatywnym wykorzystaniem obrazu w prowadzeniu filmowej narracji. ANIMALS Materiały prasowe ANIMALS Źródło: Materiały prasowe Skąd w ludziach bierze się skłonność do przemocy wobec tego, co jest im nieznane? Co sprawia, że młody człowiek, wychowany według wartości swoich rodziców, zmienia się w pewnym momencie w potwora? Trzydziestoletni Brahim chciałby obchodzić razem z ukochaną mamą jej urodziny, nie czuje się jednak komfortowo w towarzystwie przyjaciół i sąsiadów swoich rodziców. Część z nich wie lub chociaż podejrzewa, że Brahim jest gejem, trudno jednak stwierdzić, na ile rzucane w jego kierunku spojrzenia są efektem odrazy orientacją mężczyzny. Chciałby on zrzucić z siebie emocjonalne brzemię oraz powiedzieć wszystkim o swoim sekrecie. Gdy orientuje się, że tej nocy nic z tego wyjdzie, opuszcza rodzinne przyjęcie, by trafić przypadkiem na czterech brutalnych homofobów, którzy porywają go do samochodu i zaczynają torturować. Brahim musi znaleźć wyjście z tej sytuacji. Reżyseria: Nabil Ben Yadir Zdjęcia: Frank van den Eeden Produkcja: 10.80 Films, a team productions bvba, Les Films du Fleuve Kraj i rok: Belgia, Francja, 2021 BELFAST Materiały prasowe BELFAST Źródło: Materiały prasowe , fot: Rob Youngson, Focus Features Podczas gdy cały świat świętuje lądowanie misji Apollo 11 na Księżycu, Belfast zamienia się w sierpniu 1969 roku w strefę wojny między dwiema frakcjami o kwestię przynależności Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii. Obserwujemy wydarzenia z perspektywy trzypokoleniowej protestanckiej rodziny wynajmującej dom na jednym z miejskich osiedli, a zwłaszcza przez pryzmat wyobraźni dziewięcioletniego Buddy’ego, który nie bardzo wie, z jakiego powodu jego sąsiedzi z dnia na dzień zamienili się w krzyczący tłum podpalający okoliczne domy. Chłopak rozumie, że jest świadkiem bardzo ważnych wydarzeń, które wpłyną na jego przyszłe życie, ale nie potrafi przejąć się nimi tak mocno, jak brakiem zainteresowania ze strony szkolnej koleżanki. Nie wspominając już nawet o fakcie, że jego rodzice zdają się na poważnie rozważać wyprowadzkę do Anglii albo hen daleko za ocean. Buddy próbuje odnaleźć odwagę do przetrwania tych niepokojów w wewnętrznej sile matki, pozytywnym nastawieniu ojca i życiowych lekcjach zasłyszanych od dziadków. Reżyseria: Kenneth Branagh Zdjęcia: Haris Zambarloukos Produkcja: TKBC Polski dystrybutor: UIP Polska Kraj i rok: Wielka Brytania, 2021 C'MON C'MON Materiały prasowe C'MON C'MON Źródło: Materiały prasowe Johnny jest pogubionym w życiu dziennikarzem radiowym. W ramach swojej pracy jeździ po amerykańskich miastach i rozmawia z młodymi ludźmi o ich troskach i oczekiwaniach wobec życia i kraju, znajdując w ich słowach i ambicjach nadzieję na lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Pewnego dnia na prośbę siostry zaczyna opiekować się jej dziewięcioletnim synkiem Jessem podczas jej wyjazdu, do pogubionego życiowo byłego męża, którego nadal kocha. Po początkowych trudnościach z wyrażaniem własnych emocji mężczyzna i chłopak znajdują wspólny język. Gdy jednak nieobecność kobiety z różnych względów się przedłuża, Johnny musi wpisać chłopaka w swoje życie zawodowe – zabiera go w trasę, przedstawia swoim znajomym i pozwala mu pomagać sobie w przygotowaniach do kolejnych radiowych wywiadów. W efekcie Johnny uczy się od Jessego co najmniej tyle, ile rezolutny i lekko ekscentryczny chłopak uczy się od niego, a wyniesione z tej przepięknej partnerskiej relacji lekcje zmienią ich przyszłe życie. Reżyseria: Mike Mills Zdjęcia: Robbie Ryan Produkcja: A24 Films, Be Funny When You Can Polski dystrybutor: GUTEK Film Kraj i rok: USA, 2021 DIUNA Materiały prasowe DIUNA Źródło: Materiały prasowe W odległej przyszłości, gdzieś w przestrzeni kosmicznej bardzo daleko od Układu Słonecznego, trwa walka o władzę i wpływy w międzygalaktycznym imperium. Jej najważniejszym elementem jest niegościnna planeta Arrakis, rządzona przez gigantyczne czerwie i pustynny lód Fremenów, którzy nauczyli się egzystować z podziemnymi stworami w niełatwej symbiozie. Planeta jest cenna ze względu na to, iż jest to jedyne we wszechświecie miejsce, w którym można wydobywać melanż, substancję pozwalającą nie tylko na ponadwymiarowe podróże kosmiczne, lecz również umożliwiającą jasnowidzenie. Wieki wcześniej Arrakis została oddana w lenno potężnemu rodowi Harkonnenów, którzy rządzili nią przemocą i terrorem, ale planetę właśnie przejmują Atrydzi, ród o wiele bardziej rozsądny i dyplomatyczny. Gdy książę Leto Atryda przybywa na Arrakis ze swoją konkubiną, Lady Jessiką, synem Paulem, i całą świtą, nie spodziewa się, że niedługo losy wszechświata zawisną na włosku. Paul z kolei przejawia zdolności, które mogą uczynić go jedynym kandydatem do zdobycia zaufania Fremenów. Tytuł oryginalny: Dune Reżyseria: Denis Villeneuve Zdjęcia: Greig Fraser Produkcja: Legendary Entertainment, Villeneuve Films, Warner Bros. Studios Polski dystrybutor: Warner Bros. International Kraj i rok: USA, 2021 EIGHT FOR SILVER Materiały prasowe EIGHT FOR SILVER Źródło: Materiały prasowe Mimo że akcja rozpoczyna się w 1916 roku w trakcie makabrycznej bitwy nad Sommą, podczas której z życiem pożegnało się około miliona żołnierzy, niektórzy z nich na skutek amputacji rąk i nóg w pozbawionych czystych narzędzi szpitalach polowych, główną osią fabuły są wydarzenia z końca XIX wieku. Właściciel ziemski Seamus Laurent nie zważa na lamenty żyjących w okolicy Romów, uważa ich bowiem za gorszych ludzi, niewartych tak urodzajnych ziem. Gdy wraz z najemnikami próbuje ich nastraszyć i w efekcie wypędzić, dochodzi do masakry. Jedna z mordowanych kobiet tuż przed śmiercią rzuca jednak klątwę na ród Laurentów i całą okolicę. Seamus nie wierzy w takie zabobony, ale gdy lokalne dzieci, również jego własne, zaczynają śnić te same krwawe koszmary, a atmosfera staje się gęsta od podejrzeń, zostaje zmuszony do zmiany tych poglądów. Krążące wśród ludzi szepty o zamieszkującej okoliczne lasy bestii rozszarpującej niewinnych przyciągają specjalistę od tego typu spraw, ale czy będzie on w stanie coś poradzić? I jak to się ma do I wojny światowej? Reżyseria: Sean Ellis Zdjęcia: Sean Ellis Produkcja: LD Entertainment, Piste Rouge Kraj i rok: USA, Francja, 2021 KING RICHARD: ZWYCIĘSKA RODZINA Materiały prasowe KING RICHARD: ZWYCIĘSKA RODZINA Źródło: Materiały prasowe Richard Williams nie miał w życiu łatwo – dorastał w świecie, w którym czarny kolor skóry oznaczał z założenia bycie gorszym, niezależnie od pasji czy talentu. Trudno zatem się dziwić, że desperacko chce, żeby jego dzieci stały się kimś i zyskały posłuch na świecie. W przeciwieństwie do wielu myślących podobnie do niego rodziców, którzy po latach starań muszą zadowolić się wyłącznie świadomością, że wychowali dzieci na dobrych ludzi. Richard zabiera się za wykonywanie swego ambitnego planu jeszcze przed narodzinami córek, Venus i Sereny, które staną się w przyszłości jednymi z najbardziej znanych tenisistek w historii sportu. Następnie, niezależnie od sytuacji, Richard wchodzi oknami wszędzie tam, gdzie zamknięto przed nim drzwi, ignoruje lekceważące uwagi białych komentatorów i trenerów, popycha swe córki do przekraczania kolejnych fizycznych i mentalnych barier. W końcu udaje mu się osiągnąć swój cel, ale jedynie od widza zależy ocena drogi, którą przeszedł w tym czasie. Tytuł oryginalny: King Richard Reżyseria: Reinaldo Marcus Green Zdjęcia: Robert Elswit Produkcja: Overbrook Entertainment, Star Thrower Entertainment, Warner Bros. Pictures, Westbrook Studios Polski dystrybutor: Warner Bros. International Kraj i rok: USA, 2021 KURIER FRANCUSKI Z LIBERTY, KANSAS EVENING SUN Materiały prasowe KURIER FRANCUSKI Z LIBERTY, KANSAS EVENING SUN Źródło: Materiały prasowe , fot: Photo Courtesy of Searchlight Pictures Wizjonerski umysł nominowanego do Oscara® Wesa Andersona w filmie Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun wyczarowuje kilka historii z ostatniego numeru amerykańskiego magazynu wydawanego w fikcyjnym dwudziestowiecznym francuskim mieście. Po śmierci uwielbianego, urodzonego w Kansas redaktora Arthura Howitzera juniora pracownicy "The French Dispatch", popularnego amerykańskiego magazynu z siedzibą we francuskim mieście Ennui-sur-Blasé, spotykają się, aby napisać jego nekrolog. Wspomnienia o Howitzerze stają się kanwą dla czterech historii: relacji ze zwiedzania najbardziej obskurnych dzielnic miasta autorstwa Reportera na Rowerze; "Betonowego Dzieła Sztuki" – opowieści o niepoczytalnym malarzu, jego strażniku i muzie, a także o drapieżnych handlarzach dziełami sztuki; "Poprawek do Manifestu" – kroniki miłości i śmierci na barykadach w czasie studenckiej rewolty, a także "Prywatnej Jadalni Komisarza Policji" – trzymającej w napięciu opowieści o narkotykach, porwaniach i wykwintnych posiłkach. Tytuł oryginalny: The French Dispatch Reżyseria: Wes Anderson Zdjęcia: Robert D. Yeoman Produkcja: American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg Polski dystrybutor: The Walt Disney Company Polska Kraj i rok: Niemcy, USA, 2021 LAST EXECUTION, THE Materiały prasowe LAST EXECUTION, THE Źródło: Materiały prasowe Franz skończył studia i marzy o karierze naukowej oraz spokojnej egzystencji u boku ukochanej dziewczyny. Zdaje sobie jednak sprawę, że takie życie prawdopodobnie jest poza jego zasięgiem. Franz nie jest oportunistą i nie interesują go polityczne przepychanki między Wschodnimi i Zachodnimi Niemcami, gdy jednak dostaje propozycję objęcia posady na uniwersytecie i wysokich zarobków, zgadza się bez wahania. Musi jedynie popracować przez rok dla Stasi, rządowej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo narodowe. Franz wykonuje posłusznie kolejne polecenia, wyobrażając sobie siebie i swą ukochaną w nowym domu, przez co nie zauważa, że jest jak ta żaba wrzucona do stopniowo podgrzewanej wody. Gdy pewnego razu zostaje wysłany na tajną misję do Niemczech Zachodnich, uświadamia sobie, w jak głębokiej żył iluzji. Tytuł oryginalny: Nahschuss Reżyseria: Franziska Stünkel Zdjęcia: Nikolai von Graevenitz Produkcja: C-Films Deutschland GmbH, Franks Filmproduktion, Network Movie Film-und Fernsehproduktion Kraj i rok: Niemcy, 2021 MIASTO WYKLĘTYCH Materiały prasowe MIASTO WYKLĘTYCH Źródło: Materiały prasowe Koszmar I wojny światowej stał się oficjalnie zamkniętym rozdziałem w historii Europy, ale echa konfliktu nie tylko nie słabną, lecz wręcz nasilają się wraz z powrotem żołnierzy do domów, w których nie będą potrafili się już nigdy odnaleźć. Jednym z nich jest Peter Perg, weteran wojny i były więzień rosyjskich obozów, który przybywa wraz z wykończonymi fizycznie i psychicznie kolegami do Wiednia. Mężczyźni, wrogo przyjęci w mieście, które nazywali niegdyś swym domem, obserwują z niedowierzaniem, jak bardzo zmienił się dawny klejnot w koronie monarchii austro-węgierskiej. Peter uświadamia sobie, że powrót do życia, które pamięta, nie jest i nie będzie już możliwy. Próbując znaleźć dla siebie jakieś miejsce w tym świecie gorejących ran i nieprzerobionych traum, trafia przypadkiem do zespołu zajmującego się tropieniem wyjątkowo bestialskiego seryjnego mordercy, który, jak się okazuje, pozbawia życia głównie weteranów I wojny światowej… Tytuł oryginalny: Hinterland Reżyseria: Stefan Ruzowitzky Zdjęcia: Benedict Neuenfels Produkcja: Amour Fou Luxembourg, FreibeuterFilm GmbH Kraj i rok: Austria, Luksemburg, 2021 NAJMRO. KOCHA, KRADNIE, SZANUJE Materiały prasowe NAJMRO. KOCHA, KRADNIE, SZANUJE Źródło: Materiały prasowe Czasy Polskiej Republiki Ludowej cechowała szarość i żmudność życia. W tym kraju każdy czuł się jak w więzieniu, na sklepowych półkach wiecznie brakowało asortymentu i tylko docierające z mitycznego Zachodu produkcje kinowe i telewizyjne – przynajmniej te, które trafiały na duże ekrany nad Wisłą – chwilowo pozwalały zapomnieć o rzeczywistości. A gdyby tak zmienić optykę i opowiedzieć o tamtych smutkach i traumach z perspektywy człowieka, który zupełnie nie przejmował się otaczającymi go ograniczeniami? Mężczyzny, który kradł, oszukiwał i nagminnie pokazywał władzy środkowy palec, nie uciekając się jednocześnie do przemocy i zachowując szacunek dla ludzkiego życia? Faceta żyjącego na pokaz, lubiącego dobrze się pobawić i potrafiącego zwiać milicji zarówno z więzienia, jak i sali sądowej? Oto Zdzisław Najmrodzki, król złodziei i mistrz ucieczek prosto z siermiężnego PRL-u, którego ekscesy przeszły do historii. A to jego (w dużej mierze) prawdziwa historia. Tytuł angielski: The Getaway King Reżyseria: Mateusz Rakowicz Zdjęcia: Jacek Podgórski Produkcja: TFP Polski dystrybutor: Dystrybucja Mówi Serwis Kraj i rok: Polska, 2021 OSTATNI POJEDYNEK Materiały prasowe OSTATNI POJEDYNEK Źródło: Materiały prasowe , fot: Patrick Redmond Wytwórnia 20th Century Studios i reżyser-wizjoner Ridley Scott przedstawiają Ostatni pojedynek – trzymającą w napięciu opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywającą się w brutalnej scenerii czternastowiecznej Francji. Ta oparta na autentycznych wydarzeniach historyczna epopeja obala przekonania na temat ostatniego pojedynku sądowego pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris – dwoma przyjaciółmi, którzy stali się zaciekłymi rywalami. Tytuł oryginalny: The Last Duel Reżyseria: Ridley Scott Zdjęcia: Dariusz Wolski Produkcja: 20th Century Studios, Pearl Street Films, Scott Free Productions, TSG Entertainment Polski dystrybutor: The Walt Disney Company Polska Kraj i rok: USA, Wielka Brytania, 2021 RESPECT Materiały prasowe RESPECT Źródło: Materiały prasowe , fot: Quantrell D. Colbert Film opowiada o dwudziestu latach z życia Arethy Franklin, legendy amerykańskiej muzyki, która doczekała się przydomku "królowej soulu". Akcja rozpoczyna się w 1952 roku, gdy nastoletnia Aretha śpiewa gospel w kościelnym chórze i stara się radzić sobie na różne sposoby z rozgrywającymi się w domu wojnami, kończy zaś w roku 1972, gdy Franklin miała już na koncie zarówno gigantyczne międzynarodowe przeboje, jak i toksyczne małżeństwo. W międzyczasie obserwujemy kolejne stopnie kariery Franklin i zmiany zachodzące w jej osobowości kształtowanej przez intensywnych i władczych mężczyzn, którzy projektowali na nią własne aspiracje i wewnętrzne demony, ale także zaangażowanie w nagłaśnianie ruchu na rzecz praw obywatelskich. Obserwujemy wyśpiewywane przez Arethę emocjonalnym głosem wzloty oraz niezauważane przeważnie przez kulturę popularną prywatne porażki, które wrzuciły w pewnym momencie Franklin w szpony alkoholizmu. Dziewczynka, która stała się gwiazdą, przez resztę życia walczyła, by pozostać dawną sobą. Reżyseria: Liesl Tommy Zdjęcia: Kramer Morgenthau Produkcja: Bron Studios, CineSite, Creative Wealth Media Finance, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Polski dystrybutor: Forum Film Poland Kraj i rok: Kanada, USA, 2021 TRAGEDY OF MACBETH, THE Materiały prasowe TRAGEDY OF MACBETH, THE Źródło: Materiały prasowe Nowa interpretacja klasycznej szekspirowskiej tragedii. Zasłużony w wojnach o honor Szkocji Makbet, zmęczony wojowaniem, wraca do domu, marząc jedynie o odpoczynku. Spotkane po drodze trzy wiedźmy przepowiadają mu jednak, że zostanie wkrótce królem Szkocji, a czynią to tak sugestywnie, że rozpierany żądzą władzy Makbet wierzy ich słowom. Przy pomocy żony, Lady Makbet, planuje i przeprowadza zamach na króla Duncana, spełniając w ten sposób przepowiednię. Gdy zasiada na upragnionym tronie, zaczyna rządzić twardą ręką, eliminując kolejnych potencjalnych kandydatów na swoje miejsce, jednak z czasem popada w paranoję. Nie tylko wydaje mu się, że wszyscy chcą go zgładzić, ale widuje także rozmaite zjawy przypominające mu o popełnionych w imię władzy grzechach i zaniedbaniach. Czy rzeczywiście traci zmysły, czy instynkt mobilizuje go po prostu do przetrwania za wszelką cenę? Lady Makbet również doświadcza strasznych wizji, a gdy nie potrafi sobie z nimi poradzić, zamienia i tak zadziwiająco trudne królewskie życie męża w jeszcze większe piekło. 