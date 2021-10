WP Film Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Aktualności Zwiastuny

Zwiastuny Recenzje

Recenzje Magazyn WP Film

Magazyn WP Film #Dziejesiewkulturze

#Dziejesiewkulturze Wywiady Yoli

Wywiady Yoli Patronaty

Patronaty Katalog Filmów

Katalog Filmów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiewkulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog filmów Katalog ludzi Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne Energa Camerimage + 2 serialekonkurs Informacja prasowa Dzisiaj, 25-10-2021 11:40 Informacja prasowa Skład konkursu seriali telewizyjnych EnergaCAMERIMAGE 2021 Prezentujemy tegoroczny skład sekcji Konkursu Seriali Telewizyjnych 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. O główną nagrodę walczyć będą autorzy zdjęć poniższych dziesięciu produkcji telewizyjnych. Share Gambit Królowej na EnergaCAMERIMAGE 2021 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toruń, 13 - 20 listopada 2021 Źródło: Materiały prasowe , fot: � 2020 Netflix, Inc. GAMBIT KRÓLOWEJ: DEBIUTY PHIL BRAY/NETFLIX © 2020 Materiały prasowe GAMBIT KRÓLOWEJ Źródło: Materiały prasowe , fot: � 2020 Netflix, Inc. Lata 60. XX wieku. Błyskotliwa, młoda szachistka Elizabeth Harmon pędzi w roztargnieniu na pojedynek szachowy z radzieckim mistrzem świata, lecz gdy sprawy przestają układać się po jej myśli, zaczyna wspominać wydarzenia, które z cudownego dziecka szachowego uczyniły ją pretendentką do prestiżowego tytułu. Obserwujemy, jak dziewięcioletnia Beth trafia po śmierci matki do sierocińca, w którym małe dziewczynki są przysposabiane do życia w patriarchalnym świecie dorosłych. Widzimy, jak woźny zaszczepia w chłonnym umyśle dziewczynki miłość do szachów i pomaga jej stawiać pierwsze kroki na drodze do międzynarodowej sławy. Jesteśmy świadkami pierwszych połykanych przez Beth środków na uspokojenie, od których w końcu się uzależnia, usiłując zapanować w ten sposób nad swą burzliwą wyobraźnią. Doświadczamy zarówno jej wizualnych hajów, w trakcie których rozgrywa na suficie wyimaginowane partie szachów, jak i bolesnych młodzieńczych upadków. I zastanawiamy się, co też jeszcze los jej przyniesie. Tytuł oryginalny: The Queen's Gambit: Openings Reżyseria: Scott Frank Zdjęcia: Steven Meizler Produkcja: Flitcraft Dystrybucja: Netflix Kraj i rok: USA, 2020 GERMINAL Materiały prasowe GERMINAL Źródło: Materiały prasowe Lata 60. XIX wieku. W całej Europie wzmagają się nastroje rewolucyjne, lecz górnicy pracujący w kopalni węgla w małej francuskiej miejscowości, żyją wciąż wedle dawnego status quo. Wstają z łóżek o bladym świcie, opuszczają osiedle górnicze całymi rodzinami – mężczyźni, kobiety, nastoletnie dzieci – i idą do kopalni, żeby harować w pocie czoła w skrajnie niebezpiecznych warunkach, niektórzy sześćset metrów pod ziemią. Pozwalają wierzyć odwiedzającym osiedle przedstawicielkom klasy wyższej, że są szczęśliwi, bo mają schronienie nad głową, życiowy cel i nawet trochę darmowego węgla. Gdy ktoś umiera, ubierają się odświętnie na pogrzeb i wznoszą w osiedlowej knajpie toast za zdrowie za tych, których już z nimi nie ma. I tak biedują, kochają się i umierają, podczas gdy właściciele ich kopalni walczą z konkurencją o każdy grosz. Pewnego dnia, na miejsce kolejnej w ostatnich miesiącach ofiary śmiertelnej, przybywa chłopak, którego wygnano z poprzedniej pracy za to, że śmiał marzyć o założeniu związku zawodowego chroniącego prawa klasy robotniczej. Wraz z nim nadciąga wiatr przemian. Reżyseria: David Hourrègue Zdjęcia: Xavier Dolléans Produkcja: Banijay Studios France, Pictanovo Dystrybucja: Banijay Rights Polski dystrybutor: Banijay Rights Kraj i rok: Francja, 2021 HISTORIA LISEY: ŁOWY NA BAFA Materiały prasowe HISTORIA LISEY: ŁOWY NA BAFA Źródło: Materiały prasowe Lisey Landon była przez większość życia głównie partnerką swojego męża, cenionego pisarza Scotta Landona, jednakże zupełnie jej to nie przeszkadzało. Czuła się szczęśliwa i spełniona, a przynajmniej tak jej się wówczas wydawało. Po śmierci Scotta Lisey nie potrafi się pozbierać, do tego stopnia, że choć jej męża nie ma już fizycznie na tym świecie, żyje wciąż w jej głowie. Sęk w tym, że Scott zafascynował swoją osobowością wiele innych umysłów, również fanatyków, którzy nie cofną się przed niczym, by dostać w swe ręce jego ostatnie, wciąż nieopublikowane dzieło. I choć Lisey nie chce już więcej dzielić się Scottem, to właśnie on zmusza ją zza grobu, żeby przeanalizowała ich wspólną przeszłość oraz rozprawiła się przy okazji z pozostawionymi przez niego demonami. Borykająca się dodatkowo z chorobą psychiczną siostry, Lisey zaczyna doświadczać dziwacznych wizji i zdarzeń na granicy rzeczywistości i fantazji, które albo doprowadzą ją do prawdy o swym mężu, albo sprawią, że sama postrada zmysły. Tytuł oryginalny: Lisey's Story: Bool Hunter Reżyseria: Pablo Larraín Zdjęcia: Darius Khondji Produkcja: Bad Robot, Warner Bros. Television in association with Apple Dystrybucja: Apple TV+ Kraj i rok: USA, 2021 KOLEJ PODZIEMNA Materiały prasowe KOLEJ PODZIEMNA Źródło: Materiały prasowe Akcja serialu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której słynna amerykańska kolej podziemna – wielopoziomowy system dróg, skrótów, społeczności i jednostek gotowych przyjąć pod swą strzechę zbiegłych z południowych plantacji niewolników próbujących przedostać się do Kanady – okazuje się faktyczną koleją pędzącą ukrytymi przed ludzkim wzrokiem podziemnymi korytarzami. Realia niewolniczego życia, od którego uciekają Cora i Caesar, są jednak aż nazbyt prawdziwe i nasączone krwią, potem i niewyobrażalnym cierpieniem: kawałkami odrywanego po uderzeniach bicza ciała, swędem palonych zwłok, dekadami upokorzeń zaznawanych przez Afroamerykanów zniewolonych przez białych. W pogoń za Corą i Caesarem, "własnością" bestialskiego plantatora Randalla, rusza bezwzględny łowca niewolników Ridgeway, szczycący się tym, że tylko jeden raz, przed laty, nie udało mu się schwytać zbiega. Jak się okazuje, osobą tą była matka Cory. Czy córce uda się ta sama sztuka? Czy miłość zwycięży nienawiść? Tytuł oryginalny: Underground Railroad, The: Chapter 1: Georgia Reżyseria: Barry Jenkins Zdjęcia: James Laxton Produkcja: Amazon Studios Dystrybucja: Amazon Prime Video Kraj i rok: USA, 2021 KRUK. CZORNY WORON NIE ŚPI zdj. Jarosław Sosiński Materiały prasowe KRUK. CZORNY WORON NIE ŚPI Źródło: Materiały prasowe , fot: � Fot Jaroslaw Sosinski / CANAL + Twardy i nieustępliwy, jednocześnie mający problem z własną kruchą psychiką policjant, Adam Kruk, wypowiada, wraz z kolegami oraz koleżankami po fachu, wojnę kotłującym się na Podlasiu nielegalnym handlarzom tytoniem. Gangsterzy czują się bezkarni i stają się coraz bardziej zuchwali, wodząc policję za nos. Jednocześnie Kruk prowadzi wraz z nową partnerką, Justyną, skrywającą mroczne sekrety specjalistką od technik przesłuchań, śledztwo w sprawie brutalnych mordów na rudowłosych kobietach. Gdyby Kruk mógł, rzuciłby się z pięściami i bronią palną na wszystkich przestępców i zwyrodnialców, jednak powstrzymuje go prawo, którego przysięgał przestrzegać, a także rodzicielska i małżeńska odpowiedzialność. Próbując radzić sobie na różne sposoby z wewnętrznymi demonami, walcząc desperacko o lepszy świat dla swojej rodziny i wszystkich, którzy na to zasługują, Kruk stawia czoła prawdopodobnie najtrudniejszej sprawie w swojej karierze. Tytuł angielski: Raven. Darkness Never Ends Reżyseria: Maciej Pieprzyca Zdjęcia: Witold Płóciennik Produkcja: Opus TV Polski dystrybutor: CANAL+ Polska Kraj i rok: Polska, 2021 MANDALORIAN, THE: CHAPTER 9: THE MARSHAL ©2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved Materiały prasowe MANDALORIAN, THE: CHAPTER 9: THE MARSHAL Źródło: Materiały prasowe , fot: Lucasfilm Ltd. Mandalorianin i Dziecko wracają, a ich kłopoty jeszcze się nie skończyły. Gdy ostatni raz widzieliśmy naszych ulubieńców, odlatywali w stronę gwiazd po pokonaniu Moffa Gideona i jego sił na Nevarro. W tym odcinku mandaloriański łowca nagród Din Djarin wyrusza na misję, aby przekazać swojego młodego podopiecznego w ręce zakonu Jedi. Rozdział 9: The Marshal to wiele emocjonujących momentów z naszymi ulubionymi bohaterami, wartka akcja, a także kilka niespodzianek, zapewniających doskonały początek drugiego sezonu. Reżyseria: Jon Favreau Zdjęcia: Baz Idoine Produkcja: Golem Creations Dystrybucja: Disney+ Kraj i rok: USA, 2020 ONI: DZIEŃ 1 Materiały prasowe ONI: DZIEŃ 1 Źródło: Materiały prasowe Początek lat 50. XX wieku, Livia i Henry opuszczają z ogromną ulgą zapętlone w rasistowskich uprzedzeniach amerykańskie Południe i obierają kierunek na północny zachód, do zdecydowanie bardziej otwartej i postępowej Kalifornii. Kupili piękny dom na przedmieściach i zamierzają się tam osiedlić z dwiema córeczkami, które zasługują na lepszą przyszłość. Od pierwszych chwil czują się jednak na osiedlu niechciani, okazuje się bowiem, że nie tylko jest ono całe białe, ale też mieszkańcy zaznaczyli w umowie sprzedaży, że nie życzą sobie, by ich sąsiadami zostały "osoby pochodzenia czarnego". Agentka nieruchomości twierdzi, że to tylko słowa, a te można bez problemu wymazać. I ma rację, znacznie jednak trudniej wykorzenić z ludzi myśli i nawyki, które od pokoleń żyją w ich umysłach. Już pierwszej nocy w "nowym świecie" Livia przezornie ładuje broń. Sęk w tym, że coś jest nie tak również z ich domem. Jakby coś w nim żyło i nie życzyło sobie żadnych lokatorów. Tytuł oryginalny: Them: Covenant: Day 1 Reżyseria: Nelson Cragg Zdjęcia: Checco Varese Produkcja: Hillman Grad Dystrybucja: Amazon Prime Video Kraj i rok: USA, 2021 TIME (C) BBC - Photographer: Matt Squire Materiały prasowe TIME Źródło: Materiały prasowe Mark był nauczycielem i zwyczajnym człowiekiem, takim jak ty i ja, kochał, cierpiał, starał się, popełniał błędy, odnosił małe sukcesy, zaznawał bolesnych upadków. Jego zwyczajność nikomu nie zdawała się być zagrożeniem, aż do chwili gdy przypadkiem zabił człowieka. Jazda po pijaku. Cztery lata. Koniec dawnego życia. Przyszłość niepewna. Poznajemy go, gdy zmierza z resztą skazańców do więzienia, w pewien sposób ciesząc się na oczekującą go tam pokutę, możliwość ucieczki od ukazującej się mu nieustannie przed oczami twarzy zabitego. Na miejscu szereg zero-jedynkowych pytań, surowe reguł, dwie minuty na telefon do wybranej osoby i rozmaite więzienne pierwsze razy. Pierwsza samotna noc w celi. Pierwszy "współlokator". Pierwsze agresje ze strony innych osadzonych. Więzienny czyściec staje się z dnia na dzień coraz bardziej znośny, zwłaszcza że Markiem i innymi opiekuje się Eric, strażnik z sercem, któremu zależy, żeby skazani zachowali choć pozory dawnej godności. On również jest jednak w pewnym sensie odbywającym pokutę więźniem – do tego nie trzeba ani krat, ani oficjalnego wyroku. Reżyseria: Lewis Arnold Zdjęcia: Mark Wolf Produkcja: BBC Studios Dystrybucja: BBC Studios Kraj i rok: Wielka Brytania, 2021 WĄŻ Materiały prasowe WĄŻ Źródło: Materiały prasowe Rok 1997. Mieszkający w Paryżu, cieszący się nieskrępowaną wolnością manipulator i seryjny morderca Charles Sobhraj zgadza się na wywiad z amerykańską dziennikarką. Zapytany, czy jest człowiekiem niebezpiecznym, odpowiada, że żaden sąd nigdy nie udowodnił mu winy. I raczej już nie udowodni. Akcja przenosi się do Bangkoku połowy lat 70., gdzie podszywający się pod handlarza kamieniami szlachetnymi Sobhraj urabia wraz z dziewczyną kolejnych amerykańskich i europejskich turystów, którzy poszukują w Azji duchowej odnowy lub po prostu hedonistycznej zabawy. Mami, odurza specjalnie przygotowanymi mieszankami narkotykowymi wsypywanymi bez skrupułów do drinków, a później okrada z paszportów, biżuterii i pieniędzy. Okrada lub – w skrajnych przypadkach – morduje, by nie zostawiać za sobą żadnych śladów. Pewnego razu jego tropem rusza młody pracownik holenderskiej ambasady w Bangkoku. Nie ma jednak pojęcia, że rzucając wyzwanie Sobhrajowi, wstępuje na ścieżkę, która może zakończyć jego karierę. Tytuł oryginalny: The Serpent Reżyseria: Tom Shankland Zdjęcia: Seppe Van Grieken Produkcja: Mammoth Screen Dystrybucja: Netflix Kraj i rok: Anglia, 2020 WITAMY NA ODLUDZIU: OKO ZA OKO Materiały prasowe WITAMY NA ODLUDZIU: OKO ZA OKO Źródło: Materiały prasowe W leżącym na dalekiej norweskiej północy miasteczku Utmark życie płynie normalnym rytmem. Chłopcy kombinują, jak zwrócić uwagę dziewczyn. Posterunkowy poucza w szkole dzieci, jak trudno jest być przedstawicielem prawa i porządku. Była miss piękności zdradza męża, by poczuć, że wciąż ma kontrolę nad własnym losem. Aklimatyzująca się w społeczności optymistyczna nauczycielka zachwyca się malowniczym pięknem otaczającej ją zewsząd surowej natury. Sklepikarka rozmawia demonicznym głosem z duchem zmarłego męża. Dobroduszny, lecz nie stroniący od przemocy farmer-alkoholik, grozi poważnymi konsekwencjami dumnemu potomkowi pradawnego ludu Saamów, gdyż jego pies, nazwany na cześć lapońskiego boga grzmotu, pożarł mu kolejną owcę. Małe zdrady i niewypowiedziane traumy nasączają ludzkie umysły i serca żółcią, wściekłością, melancholią i tęsknotą za ciepłem, czułością, zrozumieniem. Prości, w swych skomplikowanych marzeniach i pragnieniach, ludzie próbują radzić sobie z życiowymi wybojami. Tytuł oryginalny: Velkommen til Utmark Tytuł oryginalny: Welcome to Utmark: Eye for an Eye Reżyseria: Dagur Kári Zdjęcia: Andreas Johannessen Produkcja: HBO Europe Dystrybucja: HBO Europe Polski dystrybutor: HBO Polska Kraj i rok: Norwegia, 2021 Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP film film Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku