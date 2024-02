Stowarzyszenie Filmowców Polskich domaga się śledztwa. Co takiego Mateusz Morawiecki ustalił z Netlixem?

Podejrzenie przestępstwa urzędniczego

"Stowarzyszenie Filmowców Polskich prosi prokuratora, by zbadał przebieg spotkania premiera Morawieckiego z ówczesnym szefem platformy Netlix. [...] Prosimy prokuratora by zebrał dowody i ocenił, czy samo odstąpienie od wprowadzenia zmian, wymaganych przez prawo UE, nie stanowi przestępstwa urzędniczego. [...] Korzyść z tej nagłej zmiany odniosły tylko serwisy streamingowe. Sytuacja ta jest bardzo nietransparentna, dlatego uznajemy za konieczne jej wyjaśnienie, a zrobić to może tylko prokurator" - uzasadnia swoją decyzję SFP.