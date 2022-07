To będzie cud. Ma niewielkie szanse na ocalenie kariery

A już na pewno nikt nie będzie, jak przynajmniej sądzę, wzywał do bojkotowania nowozelandzkiego aktora, nikt nie będzie dumał, czy wyrzucić go z kolejnego sezonu przebojowego serialu "The Boys" i zastępować kimś innym u Ritchiego. Szczególnie kiedy na świeczniku są sprawy znacznie grubszego kalibru. Bo jeśli Ezra Miller jakimś cudem ocali niegdyś obiecującą karierę, to będzie to zakrawało na hollywoodzki cud.