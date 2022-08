"To nie wypanda". Dorastanie to potworność. Najnowsza animacja Disneya i Pixara już od 10 sierpnia na DVD

"To nie wypanda" koncentruje się na relacji matka-córka. Jest to temat bardzo bliski sercu reżyserki. Shi, która zrealizowała dla Pixara oscarową animację "Bao", mówi, że jej odpowiedź na pytanie dlaczego pierożek będący bohaterem tej krótkometrażówki był płci męskiej okazała się profetyczna: "powiedziałam wówczas, że dotarcie do sedna relacji matka-córka wymaga filmu pełnometrażowego" – tłumaczy. - "Tak naprawdę, to była jedna z najważniejszych motywacji, żeby przedstawić pomysł na "To nie wypanda". Ta relacja nigdy nie jest czarno-biała. Na początku filmu Mei szczerze ją uwielbia, jednak zaczynają działać na nią różnokierunkowe siły – jak na każdego w jej wieku. To jest czas wielkich zmian."