"To właśnie miłość" w ogniu krytyki. Dziewczyna "wygląda jak trzy ciężarówki"

Żyjemy w czasach, w których wielu filmowych twórców czuje się zobowiązanych do przepraszania za swoje dzieła sprzed lat. Znakomity reżyser i scenarzysta Richard Curtis, nominowany do Oscara za "Cztery wesela i pogrzeb", uznał, że powinien przeprosić za fatfobiczne żarty z filmu "To właśnie miłość", który powstał w 2003 r.