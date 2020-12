Tom Cruise robi sobie przerwę. Po wybuchu złości na planie

Tom Cruise ostatnią tyradą na planie pokazał, że wbrew temu, co może się wydawać, to on tam rządzi i ma nad wszystkim pieczę. Napięta atmosfera dała się we znaki nie tylko ekipie, ale i samemu gwiazdorowi. Jak donosi zagraniczna prasa, gwiazdor zdecydował, że pora na przerwę.

Tom Cruise wybuchł złością na planie Źródło: Getty Images , Fot: Gareth Cattermole