Tony Halik - urodzony dla przygody

„Szczęśliwi są ci, co śnią sny i gotowi są zapłacić każdą cenę, by je zrealizować” – powiedział kiedyś Tony Halik. 30 września, pół roku przed setnymi urodzinami podróżnika do kin trafił film dokumentalny ,,Tony Halik'' w reżyserii Marcina Borchardta. To historia złożona z licznych, niepublikowanych dotąd materiałów nakręconych przez Halika podczas niezliczonych wypraw po całym świecie.

Tony Halik przez ponad 30 lat pracował jako korespondent NBC. Wraz z partnerką Elżbietą Dzikowską prowadził programy podróżnicze w TVP m.in. „Tam, gdzie pieprz rośnie” czy „Pieprz i wanilia”. Za pomocą swoich kultowych programów przenosił, co wieczór miliony Polaków w miejsca, które im się nawet nie śniły. Film opowiada o jego życiu, przygodach oraz wszelkiego rodzaju przeciwnościach, którym musiał stawiać czoło na każdym kroku. Halik, jak przystało na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkoloryzować́ to i owo. Dziś́ trudno dociec, co z tego, o czym mówił wydarzyło się̨ naprawdę̨, a co jest jedynie pokłosiem jego nieokiełznanej wyobraźni i poczucia humoru.

Zamiłowanie do podróży i ryzyka wykazywał już od najmłodszych lat. Jako czternastolatek, wbrew woli ojca popłynął jako flisak na tratwie z Płocka do granicy Wolnego Miasta Gdańska. Wyprawie przeszkodziła Straż Graniczna, która pod eskortą odstawiła go do domu.

Po wybuchu II wojny światowej został wcielony do Wehrmachtu, ale rok później zdezerterował i przyłączył się do francuskiego ruchu oporu. Po kapitulacji Francji udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie zasilił szeregi Królewskich Sił Powietrznych Zjednoczonego Królestwa. Przydzielono go do dywizjonu 201. To podczas II wojny światowej po raz pierwszy zetknął się z kamerą, filmując samoloty, a krótko po wojnie, podczas wizyty w Kenii, zetknął się po raz pierwszy z plemionami o kulturze odległej od europejskiej.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Żeby móc swobodnie podróżować przyjął argentyńskie obywatelstwo. W Buenos Aires zorganizował i prowadził szkółkę lotniczą, potem był fotografem w ekipie obsługującej Juana Peróna, ówczesnego szefa państwa. Zafascynowany Indianami, wyjeżdżał często do amazońskiej dżungli. Na swoją pierwszą powojenną podróż zakupił żaglówkę i wraz z żoną popłynął rzeką Parana w poszukiwaniu indiańskich plemion. Po tej wyprawie zaczął współpracować z czasopismem „Life”, a następnie „Time and Life”, „Sport Magazine” oraz ze stacjami telewizyjnymi. Od 1950 r. zaczął pracować dla amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC. Wtedy po raz pierwszy nazwano go zdrobnieniem Tony.

Najsłynniejszą podróż odbył ze swoją pierwszą żoną, Pierrette jeepem z Ziemi Ognistej do Alaski. Rozpoczęła się ona w 1957 i trwała 1536 dni – przemierzyli 182 624 km (ponad czterokrotna długość równika Ziemi). Zwiedzili wówczas 21 krajów, przekroczyli 140 rzek i bagien, wybudowali 14 mostów. Na zakończenie podróży, za kręgiem polarnym, wbili w ziemię dwie flagi: polską i argentyńską.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)