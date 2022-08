Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Grand Video Awards 2022

W tym roku do grona partnerów Grand Video Awards dołączyła firma T-Mobile. Operator będzie patronem kategorii specjalnej "Teraz ma znaczenie", do której uczestnicy mogą zgłaszać filmy o tematyce związanej z wartościami, sytuacjami lub emocjami, które są dziś istotne dla ludzi. Nazwa kategorii nie jest przypadkowa i nawiązuje bezpośrednio do nowej filozofii marki, w ramach której firma przypomina o tym, jak ważne jest dziś cieszenie się każdym momentem i dzielenie się tą radością z bliskimi, m.in. dzięki nowym technologiom. Laureatkę/laureata tej kategorii wyłonią przedstawiciele T-Mobile, a nagrodą będzie 4 tys. zł. Dodatkowo uczestnicy kategorii "Teraz ma znaczenie" będą mieli możliwość nawiązania dalszej współpracy z marką T-Mobile.