TVP zadrwiło z protestujących. Pokazało antyaborcyjną propagandę

Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Jeśli przyjrzymy się, o czym opowiada "Nieplanowane", to łatwo dojść do wniosku, że o przypadku nie może być mowy.

Trybunał Konstytucyjny. Ten wyrok zmieni życie Polek na lata. "Krańcowe zniewolenie kobiet"

Przeszła na drugą stronę barykady

Jej autorka to była kierowniczka kliniki aborcyjnej, która pod wpływem "przerażających zdarzeń" przeszła na drugą stronę ideologicznej barykady. Jak nietrudno się domyślić, zarówno książka, jak i ekranizacja wywołały skrajnie spolaryzowaną dyskusję. Co nikogo nie powinno specjalnie dziwić.

Uciekający płód

ABT przypomina też, że "według American College of Obstetricians and Gynecologists płód nie ma zdolności fizjologicznej do odczuwania bólu do co najmniej 24. tygodnia ciąży".