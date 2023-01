Tydzień Filmu Niemieckiego 2023

Według jakiego klucza dobrano filmy w tegorocznej edycji festiwalu?

Staramy się aby w programie Tygodnia znalazły się filmy, które mogą zainteresować polskiego widza. Śledzimy festiwale i przeglądy, jakie odbywają się w Niemczech, nominacje do Niemieckich Nagród Filmowych, czytamy też recenzje, jakie ukazują się w prasie czy portalach filmowych. Staramy się, na ile to oczywiście możliwe, aby program był zróżnicowany zarówno pod względem tematycznym, jak i gatunkowym. Cieszymy się, jeśli pojawiają się filmy, które opowiadają nieznane historie lub podejmują ważne społeczne tematy, aktualne nie tylko w Niemczach, ale także w Polsce, bo one zawsze cieszą się zainteresowaniem i są okazją do lepszego poznania naszych sąsiadów.