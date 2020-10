TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ Premiera DVD i Blu-ray już 14 października!

Po ukończeniu studiów prawniczych na Harvardzie, świetnie zapowiadający się młody adwokat Bryan Stevenson ( Michael B. Jordan ), rezygnuje z lukratywnych zleceń i zamiast zarabiać wielkie pieniądze oraz robić karierę, podejmuje się nierównej walki o sprawiedliwość broniąc najbiedniejszych. W tym celu udaje się do Alabamy, aby reprezentować niesłusznie skazanych więźniów i ubiegać się o prawa osób, którym nie zapewniono odpowiedniej obrony w sądzie. Wspiera go w tym lokalna adwokat Eva Ansley ( Brie Larson ).

Zarówno bezbłędne kreacje aktorskie jak i emocjonująca historia wywołały w krytykach pozytywne reakcje, których odzwierciedleniem są doskonałe recenzje. Filmowi „Tylko sprawiedliwość” został nadany symbol „Certified Fresh” na prestiżowym portalu filmowym Rotten Tomatoes, z wynikiem 84%, zaś widzowie ocenili go aż na 99%! Czołowi dziennikarze z dzienników Independent, Times i Daily Telegraph w swoich recenzjach pisali o niezwykle poruszającej, emocjonalnej i do bólu prawdziwej opowieści, która, mimo że osadzona w latach osiemdziesiątych, nadal jest bardzo aktualna.

Michael B. Jordan oraz Jamie Foxx przyjaźnią się od wielu lat i propozycja wspólnej pracy dla obu aktorów wydała się bardzo komfortowa. Sam Jamie Foxx tak opowiadał o ich relacji na planie w wywiadzie dla portalu Deadline: To, co było wspaniałe w pracy z Michaelem, to to, że ćwiczyliśmy i ćwiczyliśmy. Więc zanim dotarliśmy przed kamerę znajomość tekstu i odgrywana interakcja była już drugą naturą. Wtedy chodziło już tylko o odnalezienie w sobie tego, co wiemy o tych postaciach, aby je ożywić.