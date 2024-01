Upadł na samo dno. Był jednym z tych komików, którzy mieli smutne życie

Chris Farley urodził się 15 lutego 1964 roku w Madison w stanie Wisconsin. Uczęszczał do szkoły katolickiej, w niedzielę zawsze pojawiał się na mszy. Osoby, które go znały we wczesnej młodości wspominają, że był osobą skrytą, która otworzyła się na świat zewnętrzny dopiero, gdy zaczęła występować w szkolnych przedstawianiach teatralnych. Tam został odkryty jego komediowy talent.