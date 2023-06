Upadła jedna z największych stron pirackich na świecie. Szokujące powody

Można śmiało powiedzieć, że tak dużego zamknięcia pirackiego serwisu nie było przynajmniej od 2016 r., gdy zniknęły z sieci Kickass Torrents oraz Torrentz. Wciąż rzecz jasna funkcjonują inne serwisy z tzw. torrentami [z grubsza system pobierania i udostępniania plików - przyp. red.]. Nie da się jednak ukryć, że jest to kolejny dowód na to, że nabywanie treści za pomocą torrentów staje się coraz trudniejsze, jeśli nie dobiega końca. Swoje trzy grosze na pewno dołożyły do tego też platformy streamingowe, które oferują sporo różnych treści w prosty sposób.