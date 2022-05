Vance Burberry z nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziecinie wideoklipów EnergaCAMERIMAGE 2022

Tuż po jej zakończeniu Vance Burberry zaangażował się w kilka mniejszych projektów muzycznych, by ostatecznie trafić na plan filmowy, który otworzył przed nim zupełnie nowe kierunki zawodowego rozwoju. Początkowo angażowano go do pracy przy produkcji wideoklipów na stanowisku mistrza oświetlenia. Jednak szczęśliwym zbiegiem okoliczności zespoły heavymetalowe oczekiwały w tamtym czasie imponującej oprawy oświetleniowej swoich widowiskowych koncertów, w czym Vance miał już niemałe doświadczenie i to właśnie ono utorowało mu drogę do awansu na stanowisko samodzielnego autora zdjęć. Rola ta pozwoliła mu w pełni rozwinąć skrzydła przy projektowaniu i kompleksowym tworzeniu oświetlenia planu. To z tego okresu pochodzą jego niezapomniane wideoklipy nakręcone dla Guns N' Roses, Tesli, Extreme, Alice Cooper i wielu innych.