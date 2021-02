Viggo Mortensen: "O wiele łatwiej jest potępić i odsunąć innych ludzi, niż myśleć"

Viggo Mortensen to aktor, który w ciągu swojej blisko czterdziestoletniej kariery zagrał u takich reżyserów, jak Brian De Palma, Ridley Scott czy Peter Jackson. W trylogii "Władca pierścieni" stworzył niezapomnianą kreację Aragorna. Na ekrany polskich kin trafił właśnie jego debiut reżyserski "Jeszcze jest czas". Mortensen nie tylko reżyserował, lecz także napisał scenariusz i wcielił się w główną rolę. Film opowiada o toksycznej relacji wychowanego na Południu Stanów Zjednoczonych konserwatywnego ojca i jego homoseksualnego syna. Film zebrał świetne recenzje i owacje publiczności. Dla reżysera to nie tylko krok w stronę nowego sposobu wyrażania się jako artysta, ale też rozliczenie z przeszłością swoją i bliskich. Twórca, który zadedykował "Jeszcze jest czas" swoim braciom, nie ukrywa, że scenariusz zainspirowały historie rodzinne wielu jego przyjaciół. "Tematy, które mnie interesowały, były związane z komunikacją i wysiłkiem, by znaleźć wspólny język" – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Rozwiń