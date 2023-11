Hit amerykańskiego Netfliksa. Gdzie obejrzeć w Polsce przebój dla dorosłych?

Jennifer Lawrence w wywiadach nie ukrywała, że trochę dziwi ją tak gwałtowna reakcja na jej najnowszy film. - W latach 80. czy 90. bez problemów można było żartować z różnych sytuacji, także tych dotyczących sfery intymnej. Później też pojawiały się tego typu komedie. Nie ma powodów do oburzenia. Poza tym bohater przedstawiony w filmie nie jest osobą niepełnoletnią. Ma 19 lat - powiedziała aktorka w rozmowie z Andy Cohenem w "Watch What Happens Live".