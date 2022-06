W Teatrze Polskim w Warszawie rozdano Polskie Nagrody Filmowe – ORŁY 2022 "Aida" Jasmili Žbanić z czterema statuetkami

To film, który porusza bardzo ważne tematy i jestem dumna, że to my Polacy dzięki takim projektom mamy udział w rozwoju europejskiej i światowej kinematografii. Wkład artystyczny polskich twórców był bardzo znaczący. Montaż filmu jest dziełem Jarosława Kamińskiego, kostiumy zaprojektowała Małgorzata Karpiuk, muzykę do filmu skomponował Antoni Komasa-Łazarkiewicz – mówiła podczas odbierania nagrody polska współproducentka Ewa Puszczyńska podkreślając jednocześnie, że "Aida", to prawdziwie europejski film o wojnie do której świat się przyzwyczaił wówczas tak bardzo, że nie usłyszał rozpaczliwego wołania o pomoc.