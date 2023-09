Wersja "Barbie" nie dla dzieci. Entuzjastyczne recenzje. Owacje na stająco

O swojej odważnej kreacji Emma Stone powiedziała: "Przed rozpoczęciem zdjęć ustaliliśmy z Yorgosem, że gdy zaczniemy rozmawiać o scenach seksu, to zawsze będziemy mówić o mojej bohaterce w trzeciej osobie. Mówiłam więc, ‘tak, to oczywiście Bella. Zróbmy to, co musimy zrobić. To jej historia’".