Widzów czeka ciężki szok. Netflix, HBO i Disney bez nowych filmów i seriali. Oto powód

Jak to dlaczego? Bo pisanie scenariuszy jest po prostu mega fajnym zajęciem! A na poważnie: pisanie scenariuszy, owszem, bywa przyjemne, ale jest też zawodem, który wymaga ogromnej cierpliwości, wytrwałości, a także odporności psychicznej. Szczerze mówiąc, wiele osób po kilku latach starań o sprzedanie scenariusza lub zderzeniu z ciemną stroną branży audiowizualnej po prostu rezygnuje. Myślę, że do rosnącego zainteresowania tym zawodem przyczynia się także to, że coraz więcej się o nas mówi. I coraz częściej dziennikarze, tak jak ty teraz, zwracają się do nas z pytaniami dotyczącymi aktualnych spraw lub premier projektów, przy których pracowaliśmy. Za to możemy być wdzięczni.