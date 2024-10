Widzowie i krytycy uwielbiają animację "Dziki Robot". Już ponad 140 000 widzów obejrzało film

To piękna opowieść o odkrywaniu siebie, wskazująca pomost między technologią a naturą oraz poruszające spojrzenie na to co tak naprawdę znaczy bycie żywą istotą. Dziki Robot został napisany i wyreżyserowany przez trzykrotnie nominowanego do Oscara® Chrisa Sandersa (Jak wytresować smoka, Krudowie, Lilo & Stitch) i jest produkowany przez Jeffa Hermanna (Rodzinka rządzi, Kung Fu Panda).