WIRTUOZ. POJEDYNEK ZABÓJCÓW Dwukrotny zdobywca Oscara, Anthony Hopkins, powraca w nowym thrillerze już 19 maja na DVD!

„Wirtuoz. Pojedynek zabójców” to nie tylko wciągająca historia, trzymająca w napięciu do ostatnich scen, ale również piękna oprawa wizualna. Jak wspomina Stagliano: Zdecydowałem się na osadzenie filmu w zimowej scenerii, w górach, aby nadać mu zimny, niebieski wygląd klasycznego noir i podkreślić ogólny klimat śmierci i rozpaczy”. Wybór lokalizacji padł na góry Poconos w Pensylwanii i choć udało mu się wydobyć z tej scenerii wszystko, co chciał, zadanie nie było łatwe. „Sam klimat był idealny do filmu, ale jeśli chodzi o pogodę, to było zimno, ponuro i przeważała aura rozpaczy – przyznaje.