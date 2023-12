"Wszyscy pękali ze śmiechu". Seagal poszedł w ślady inspektora Clouseau

"Pamiętam, jak pewnego dnia Seagal wstał z krzesła i zaczął instruować reżysera, jak ma sfilmować scenę. Doszło do głośnej wymiany zdań. Kłócił się tak długo, że zapomniał, którymi drzwiami ma wyjść z pomieszczenia. Seagal energicznie otworzył drzwi, krzyknął, przeklął i wpadł do środka. Widziałem tylko jego nogi. Musiały go stamtąd wyłowić cztery osoby. Wszyscy pękali ze śmiechu" – historia opowiedziana przez Toma Arnolda rozbawiła także uczestników konwentu.